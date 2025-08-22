Lisätietoja STAPT-rahakkeesta

Amnis Staked Aptos Coin-logo

Amnis Staked Aptos Coin – hinta (STAPT)

Ei listattu

1STAPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5.13
$5.13$5.13
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:41 (UTC+8)

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.01
$ 5.01$ 5.01
24 h:n matalin
$ 5.18
$ 5.18$ 5.18
24 h:n korkein

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

$ 5.18
$ 5.18$ 5.18

$ 19.62
$ 19.62$ 19.62

$ 0.103468
$ 0.103468$ 0.103468

+0.17%

-1.04%

-6.24%

-6.24%

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.12. Viimeisen 24 tunnin aikana STAPT on vaihdellut alimmillaan $ 5.01 ja korkeimmillaan $ 5.18 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.62, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.103468.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STAPT on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, -1.04% 24 tunnin aikana ja -6.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

--
----

$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M

2.02M
2.02M 2.02M

2,016,038.3
2,016,038.3 2,016,038.3

Amnis Staked Aptos Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.02M ja sen kokonaistarjonta on 2016038.3. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.33M.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Amnis Staked Aptos Coin – USD -hinta muuttui $ -0.054312518521877.
Viimeisten 30 päivän aikana Amnis Staked Aptos Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.8851819520.
Viimeisten 60 päivän aikana Amnis Staked Aptos Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.7212282880.
Viimeisten 90 päivän aikana Amnis Staked Aptos Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.989513790696729.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.054312518521877-1.04%
30 päivää$ -0.8851819520-17.28%
60 päivää$ +0.7212282880+14.09%
90 päivää$ -0.989513790696729-16.19%

Mikä on Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Amnis Staked Aptos Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Amnis Staked Aptos Coin-rahakkeelle.

Tarkista Amnis Staked Aptos Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

STAPT paikallisiin valuuttoihin

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -rahakkeen tokenomiikka

Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STAPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)”

Paljonko Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) on arvoltaan tänään?
STAPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.12 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STAPT-USD-parin nykyinen hinta?
STAPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.12. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Amnis Staked Aptos Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STAPT markkina-arvo on $ 10.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.02M USD.
Mikä oli STAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STAPT saavutti ATH-hinnaksi 19.62 USD.
Mikä oli STAPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STAPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.103468 USD.
Mikä on STAPT-rahakkeen treidausvolyymi?
STAPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STAPT tänä vuonna korkeammalle?
STAPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STAPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:41 (UTC+8)

