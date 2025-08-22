Lisätietoja AMAPT-rahakkeesta

AMAPT-rahakkeen hintatiedot

AMAPT-rahakkeen valkoinen paperi

AMAPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AMAPT-rahakkeen tokenomiikka

AMAPT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Amnis Aptos-logo

Amnis Aptos – hinta (AMAPT)

Ei listattu

1AMAPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.42
$4.42$4.42
-1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Amnis Aptos (AMAPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:34 (UTC+8)

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.33
$ 4.33$ 4.33
24 h:n matalin
$ 4.48
$ 4.48$ 4.48
24 h:n korkein

$ 4.33
$ 4.33$ 4.33

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 18.83
$ 18.83$ 18.83

$ 3.76
$ 3.76$ 3.76

-0.01%

-1.29%

-7.01%

-7.01%

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.42. Viimeisen 24 tunnin aikana AMAPT on vaihdellut alimmillaan $ 4.33 ja korkeimmillaan $ 4.48 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AMAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.83, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.76.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AMAPT on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja -7.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 111.44M
$ 111.44M$ 111.44M

--
----

$ 111.46M
$ 111.46M$ 111.46M

25.20M
25.20M 25.20M

25,208,967.9349
25,208,967.9349 25,208,967.9349

Amnis Aptos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 111.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AMAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.20M ja sen kokonaistarjonta on 25208967.9349. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 111.46M.

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Amnis Aptos – USD -hinta muuttui $ -0.058053165103737.
Viimeisten 30 päivän aikana Amnis Aptos – USD -hinnan muutos oli $ -0.7819227520.
Viimeisten 60 päivän aikana Amnis Aptos – USD -hinnan muutos oli $ +0.5692022960.
Viimeisten 90 päivän aikana Amnis Aptos – USD -hinnan muutos oli $ -0.940193971488992.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.058053165103737-1.29%
30 päivää$ -0.7819227520-17.69%
60 päivää$ +0.5692022960+12.88%
90 päivää$ -0.940193971488992-17.54%

Mikä on Amnis Aptos (AMAPT)

Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Amnis Aptos (AMAPT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Amnis Aptos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Amnis Aptos (AMAPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Amnis Aptos (AMAPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Amnis Aptos-rahakkeelle.

Tarkista Amnis Aptos-rahakkeen hintaennuste nyt!

AMAPT paikallisiin valuuttoihin

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen tokenomiikka

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMAPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Amnis Aptos (AMAPT)”

Paljonko Amnis Aptos (AMAPT) on arvoltaan tänään?
AMAPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.42 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMAPT-USD-parin nykyinen hinta?
AMAPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.42. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Amnis Aptos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMAPT markkina-arvo on $ 111.44M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.20M USD.
Mikä oli AMAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMAPT saavutti ATH-hinnaksi 18.83 USD.
Mikä oli AMAPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMAPT-rahakkeen ATL-hinta oli 3.76 USD.
Mikä on AMAPT-rahakkeen treidausvolyymi?
AMAPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AMAPT tänä vuonna korkeammalle?
AMAPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMAPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:34 (UTC+8)

Amnis Aptos (AMAPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.