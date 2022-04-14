Amaterasu (AMA) -rahakkeen tokenomiikka
Amaterasu (AMA) -rahakkeen tiedot
Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.
Amaterasu (AMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Amaterasu (AMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Amaterasu (AMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Amaterasu (AMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AMA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.