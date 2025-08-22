AMATERASU OMIKAMI – hinta (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02026364. Viimeisen 24 tunnin aikana OMIKAMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0201129 ja korkeimmillaan $ 0.02093649 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMIKAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.274171, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00141419.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OMIKAMI on muuttunut -1.51% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -13.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AMATERASU OMIKAMI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OMIKAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.59M ja sen kokonaistarjonta on 999592216.6089. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.28M.
Tämän päivän aikana AMATERASU OMIKAMI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AMATERASU OMIKAMI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0027103935.
Viimeisten 60 päivän aikana AMATERASU OMIKAMI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0070940268.
Viimeisten 90 päivän aikana AMATERASU OMIKAMI – USD -hinnan muutos oli $ +0.000263430916126785.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.40%
|30 päivää
|$ -0.0027103935
|-13.37%
|60 päivää
|$ +0.0070940268
|+35.01%
|90 päivää
|$ +0.000263430916126785
|+1.32%
What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMIKAMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.