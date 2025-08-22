Lisätietoja AMA-rahakkeesta

Amaterasu-logo

Amaterasu – hinta (AMA)

Ei listattu

1AMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0077196
$0.0077196$0.0077196
-0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Amaterasu (AMA) -hintakaavio
Amaterasu (AMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00762238
$ 0.00762238$ 0.00762238
24 h:n matalin
$ 0.00779374
$ 0.00779374$ 0.00779374
24 h:n korkein

$ 0.00762238
$ 0.00762238$ 0.00762238

$ 0.00779374
$ 0.00779374$ 0.00779374

$ 0.071467
$ 0.071467$ 0.071467

$ 0.0056162
$ 0.0056162$ 0.0056162

--

-0.95%

-12.42%

-12.42%

Amaterasu (AMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0077196. Viimeisen 24 tunnin aikana AMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00762238 ja korkeimmillaan $ 0.00779374 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.071467, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0056162.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AMA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.95% 24 tunnin aikana ja -12.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Amaterasu (AMA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 771.96K
$ 771.96K$ 771.96K

--
----

$ 771.96K
$ 771.96K$ 771.96K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Amaterasu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 771.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 771.96K.

Amaterasu (AMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Amaterasu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Amaterasu – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002492110.
Viimeisten 60 päivän aikana Amaterasu – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010040273.
Viimeisten 90 päivän aikana Amaterasu – USD -hinnan muutos oli $ -0.00151692328993598.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.95%
30 päivää$ -0.0002492110-3.22%
60 päivää$ +0.0010040273+13.01%
90 päivää$ -0.00151692328993598-16.42%

Mikä on Amaterasu (AMA)

Launched on December 3rd, 2024, Amaterasu is the first Hybrid project on Aptos, pioneering a new token standard called Hybrid Assets. Developed by a team predominantly based in Singapore, they’re an IP-based project accompanied by a product approach aiming to solve the DeFi fragmentation within the Aptos Ecosystem. Amaterasu aims to develop its IP through the means of Japanese Animation and artwork, along with collaborations with prominent web2 and web3 IP-centric projects. Through the utilisation of Aptos’ on-chain randomness, the Amaterasu NFT collection will have a new function whereby metadata is not pre-determined. As a result, there is a 2-step reveal process involved to reveal metadata. This allows for traits can be inserted into the existing trait pool. Furthermore, an NFT trait rerolling function allows for individual traits to be generated through weightage probabilities, which can be modified to create trait drops, creating a gamified Gacha experience. In addition, Amaterasu will be building a DeFi Aggregator on Aptos. The Aggregator will link together existing projects within the DeFi space on Aptos, aiming to provide a smoother user experience.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Amaterasu (AMA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Amaterasu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Amaterasu (AMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Amaterasu (AMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Amaterasu-rahakkeelle.

Tarkista Amaterasu-rahakkeen hintaennuste nyt!

AMA paikallisiin valuuttoihin

Amaterasu (AMA) -rahakkeen tokenomiikka

Amaterasu (AMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Amaterasu (AMA)”

Paljonko Amaterasu (AMA) on arvoltaan tänään?
AMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0077196 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMA-USD-parin nykyinen hinta?
AMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0077196. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Amaterasu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMA markkina-arvo on $ 771.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli AMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMA saavutti ATH-hinnaksi 0.071467 USD.
Mikä oli AMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0056162 USD.
Mikä on AMA-rahakkeen treidausvolyymi?
AMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AMA tänä vuonna korkeammalle?
AMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Amaterasu (AMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

