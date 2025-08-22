Lisätietoja ALTOID-rahakkeesta

ALTOID-rahakkeen hintatiedot

ALTOID-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ALTOID-rahakkeen tokenomiikka

ALTOID-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Altoid-logo

Altoid – hinta (ALTOID)

Ei listattu

1ALTOID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Altoid (ALTOID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:46:33 (UTC+8)

Altoid (ALTOID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271097
$ 0.00271097$ 0.00271097

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Altoid (ALTOID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ALTOID on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALTOID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00271097, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALTOID on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Altoid (ALTOID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.16K
$ 13.16K$ 13.16K

--
----

$ 13.16K
$ 13.16K$ 13.16K

998.65M
998.65M 998.65M

998,646,111.297943
998,646,111.297943 998,646,111.297943

Altoid-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALTOID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.65M ja sen kokonaistarjonta on 998646111.297943. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.16K.

Altoid (ALTOID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Altoid – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Altoid – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Altoid – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Altoid – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-4.77%
60 päivää$ 0+24.09%
90 päivää$ 0--

Mikä on Altoid (ALTOID)

$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Altoid (ALTOID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Altoid-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Altoid (ALTOID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Altoid (ALTOID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Altoid-rahakkeelle.

Tarkista Altoid-rahakkeen hintaennuste nyt!

ALTOID paikallisiin valuuttoihin

Altoid (ALTOID) -rahakkeen tokenomiikka

Altoid (ALTOID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALTOID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Altoid (ALTOID)”

Paljonko Altoid (ALTOID) on arvoltaan tänään?
ALTOID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALTOID-USD-parin nykyinen hinta?
ALTOID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Altoid-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALTOID markkina-arvo on $ 13.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALTOID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALTOID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.65M USD.
Mikä oli ALTOID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALTOID saavutti ATH-hinnaksi 0.00271097 USD.
Mikä oli ALTOID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALTOID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ALTOID-rahakkeen treidausvolyymi?
ALTOID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ALTOID tänä vuonna korkeammalle?
ALTOID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALTOID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:46:33 (UTC+8)

Altoid (ALTOID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.