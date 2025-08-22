Altariste by Virtuals – hinta (ASTA)
Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTA on muuttunut +3.78% viimeisen tunnin aikana, +3.22% 24 tunnin aikana ja +15.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Altariste by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 412.98M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.55K.
Tämän päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+3.22%
|30 päivää
|$ 0
|-27.81%
|60 päivää
|$ 0
|-15.61%
|90 päivää
|$ 0
|--
Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.
Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
