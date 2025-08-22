Lisätietoja ASTA-rahakkeesta

Altariste by Virtuals-logo

Altariste by Virtuals – hinta (ASTA)

Ei listattu

1ASTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Altariste by Virtuals (ASTA) -hintakaavio
Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.78%

+3.22%

+15.42%

+15.42%

Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTA on muuttunut +3.78% viimeisen tunnin aikana, +3.22% 24 tunnin aikana ja +15.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

--
----

$ 20.55K
$ 20.55K$ 20.55K

412.98M
412.98M 412.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Altariste by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 412.98M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.55K.

Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Altariste by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.22%
30 päivää$ 0-27.81%
60 päivää$ 0-15.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on Altariste by Virtuals (ASTA)

Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.

Altariste by Virtuals (ASTA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Altariste by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Altariste by Virtuals (ASTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Altariste by Virtuals (ASTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Altariste by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Altariste by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASTA paikallisiin valuuttoihin

Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen tokenomiikka

Altariste by Virtuals (ASTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Altariste by Virtuals (ASTA)”

Paljonko Altariste by Virtuals (ASTA) on arvoltaan tänään?
ASTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASTA-USD-parin nykyinen hinta?
ASTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Altariste by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASTA markkina-arvo on $ 8.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 412.98M USD.
Mikä oli ASTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASTA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ASTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ASTA-rahakkeen treidausvolyymi?
ASTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASTA tänä vuonna korkeammalle?
ASTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
