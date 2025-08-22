Lisätietoja AIR-rahakkeesta

AIR-rahakkeen hintatiedot

AIR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIR-rahakkeen tokenomiikka

AIR-rahakkeen hintaennuste

Altair-logo

Altair – hinta (AIR)

Ei listattu

1AIR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00355737
$0.00355737$0.00355737
+0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Altair (AIR) -hintakaavio
Altair (AIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0034837
$ 0.0034837$ 0.0034837
24 h:n matalin
$ 0.0036982
$ 0.0036982$ 0.0036982
24 h:n korkein

$ 0.0034837
$ 0.0034837$ 0.0034837

$ 0.0036982
$ 0.0036982$ 0.0036982

$ 0.157422
$ 0.157422$ 0.157422

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+0.94%

-2.06%

-2.06%

Altair (AIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00355606. Viimeisen 24 tunnin aikana AIR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0034837 ja korkeimmillaan $ 0.0036982 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.157422, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIR on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.94% 24 tunnin aikana ja -2.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Altair (AIR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

394.13M
394.13M 394.13M

473,730,000.0
473,730,000.0 473,730,000.0

Altair-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 394.13M ja sen kokonaistarjonta on 473730000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.68M.

Altair (AIR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Altair – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Altair – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004687192.
Viimeisten 60 päivän aikana Altair – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014127621.
Viimeisten 90 päivän aikana Altair – USD -hinnan muutos oli $ -0.00458162279354094.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.94%
30 päivää$ -0.0004687192-13.18%
60 päivää$ -0.0014127621-39.72%
90 päivää$ -0.00458162279354094-56.30%

Mikä on Altair (AIR)

Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Altair (AIR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Altair-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Altair (AIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Altair (AIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Altair-rahakkeelle.

Tarkista Altair-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIR paikallisiin valuuttoihin

Altair (AIR) -rahakkeen tokenomiikka

Altair (AIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Altair (AIR)”

Paljonko Altair (AIR) on arvoltaan tänään?
AIR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00355606 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIR-USD-parin nykyinen hinta?
AIR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00355606. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Altair-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIR markkina-arvo on $ 1.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 394.13M USD.
Mikä oli AIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIR saavutti ATH-hinnaksi 0.157422 USD.
Mikä oli AIR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AIR-rahakkeen treidausvolyymi?
AIR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIR tänä vuonna korkeammalle?
AIR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Altair (AIR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

