Lisätietoja AQT-rahakkeesta

AQT-rahakkeen hintatiedot

AQT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AQT-rahakkeen tokenomiikka

AQT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Alpha Quark-logo

Alpha Quark – hinta (AQT)

Ei listattu

1AQT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.048
$1.048$1.048
-2.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Alpha Quark (AQT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:11 (UTC+8)

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 h:n matalin
$ 1.078
$ 1.078$ 1.078
24 h:n korkein

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 0.617773
$ 0.617773$ 0.617773

+1.04%

-2.54%

-7.23%

-7.23%

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.048. Viimeisen 24 tunnin aikana AQT on vaihdellut alimmillaan $ 1.035 ja korkeimmillaan $ 1.078 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AQT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.617773.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AQT on muuttunut +1.04% viimeisen tunnin aikana, -2.54% 24 tunnin aikana ja -7.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 28.09M
$ 28.09M$ 28.09M

--
----

$ 31.44M
$ 31.44M$ 31.44M

26.81M
26.81M 26.81M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Alpha Quark-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AQT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.81M ja sen kokonaistarjonta on 30000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.44M.

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Alpha Quark – USD -hinta muuttui $ -0.027397552210066.
Viimeisten 30 päivän aikana Alpha Quark – USD -hinnan muutos oli $ -0.1860982856.
Viimeisten 60 päivän aikana Alpha Quark – USD -hinnan muutos oli $ +0.2628860840.
Viimeisten 90 päivän aikana Alpha Quark – USD -hinnan muutos oli $ -0.1153270263038107.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.027397552210066-2.54%
30 päivää$ -0.1860982856-17.75%
60 päivää$ +0.2628860840+25.08%
90 päivää$ -0.1153270263038107-9.91%

Mikä on Alpha Quark (AQT)

Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Alpha Quark (AQT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Alpha Quark-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alpha Quark (AQT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alpha Quark (AQT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alpha Quark-rahakkeelle.

Tarkista Alpha Quark-rahakkeen hintaennuste nyt!

AQT paikallisiin valuuttoihin

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen tokenomiikka

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AQT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alpha Quark (AQT)”

Paljonko Alpha Quark (AQT) on arvoltaan tänään?
AQT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.048 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AQT-USD-parin nykyinen hinta?
AQT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.048. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alpha Quark-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AQT markkina-arvo on $ 28.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AQT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AQT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.81M USD.
Mikä oli AQT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AQT saavutti ATH-hinnaksi 15.37 USD.
Mikä oli AQT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AQT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.617773 USD.
Mikä on AQT-rahakkeen treidausvolyymi?
AQT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AQT tänä vuonna korkeammalle?
AQT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AQT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:20:11 (UTC+8)

Alpha Quark (AQT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.