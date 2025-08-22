Lisätietoja AMKT-rahakkeesta

AMKT-rahakkeen hintatiedot

AMKT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AMKT-rahakkeen tokenomiikka

AMKT-rahakkeen hintaennuste

Alongside Crypto Market Index-logo

Alongside Crypto Market Index – hinta (AMKT)

Ei listattu

1AMKT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$317.35
$317.35$317.35
-2.70%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Alongside Crypto Market Index (AMKT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:49:46 (UTC+8)

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 299.18
$ 299.18$ 299.18
24 h:n matalin
$ 330.13
$ 330.13$ 330.13
24 h:n korkein

$ 299.18
$ 299.18$ 299.18

$ 330.13
$ 330.13$ 330.13

$ 363.08
$ 363.08$ 363.08

$ 66.74
$ 66.74$ 66.74

-0.41%

-2.75%

-2.05%

-2.05%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $317.35. Viimeisen 24 tunnin aikana AMKT on vaihdellut alimmillaan $ 299.18 ja korkeimmillaan $ 330.13 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AMKT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 363.08, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 66.74.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AMKT on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, -2.75% 24 tunnin aikana ja -2.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

3.31K
3.31K 3.31K

3,305.926098497174
3,305.926098497174 3,305.926098497174

Alongside Crypto Market Index-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AMKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.31K ja sen kokonaistarjonta on 3305.926098497174. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Alongside Crypto Market Index – USD -hinta muuttui $ -8.9789492396.
Viimeisten 30 päivän aikana Alongside Crypto Market Index – USD -hinnan muutos oli $ -22.5194098800.
Viimeisten 60 päivän aikana Alongside Crypto Market Index – USD -hinnan muutos oli $ +103.6810376800.
Viimeisten 90 päivän aikana Alongside Crypto Market Index – USD -hinnan muutos oli $ +4.02652493004454.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -8.9789492396-2.75%
30 päivää$ -22.5194098800-7.09%
60 päivää$ +103.6810376800+32.67%
90 päivää$ +4.02652493004454+1.29%

Mikä on Alongside Crypto Market Index (AMKT)

AMKT is a crypto index designed to track the crypto market in a single token.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Alongside Crypto Market Index-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alongside Crypto Market Index (AMKT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alongside Crypto Market Index (AMKT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alongside Crypto Market Index-rahakkeelle.

Tarkista Alongside Crypto Market Index-rahakkeen hintaennuste nyt!

AMKT paikallisiin valuuttoihin

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen tokenomiikka

Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AMKT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alongside Crypto Market Index (AMKT)”

Paljonko Alongside Crypto Market Index (AMKT) on arvoltaan tänään?
AMKT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 317.35 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AMKT-USD-parin nykyinen hinta?
AMKT -USD-parin nykyinen hinta on $ 317.35. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alongside Crypto Market Index-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AMKT markkina-arvo on $ 1.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AMKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AMKT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.31K USD.
Mikä oli AMKT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AMKT saavutti ATH-hinnaksi 363.08 USD.
Mikä oli AMKT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AMKT-rahakkeen ATL-hinta oli 66.74 USD.
Mikä on AMKT-rahakkeen treidausvolyymi?
AMKT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AMKT tänä vuonna korkeammalle?
AMKT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AMKT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Alongside Crypto Market Index (AMKT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.