Alman (ALMAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ALMAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALMAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00481421, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALMAN on muuttunut +3.10% viimeisen tunnin aikana, +3.10% 24 tunnin aikana ja +14.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Alman-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALMAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.44M ja sen kokonaistarjonta on 999441539.849069. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.94K.
Tämän päivän aikana Alman – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Alman – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Alman – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Alman – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+3.10%
|30 päivää
|$ 0
|+16.27%
|60 päivää
|$ 0
|+21.49%
|90 päivää
|$ 0
|--
Alman is a cryptocurrency project built on the Solana blockchain, and it aims to create a multi-faceted brand around its token with a strong focus on community and charitable giving. Here’s a breakdown of its key aspects and vision: Vision and Goals Brand Development: Alman isn't just about creating a token; it's about building a recognizable brand. The project plans to establish a presence across various digital platforms, including: Online Store: An e-commerce platform where users can purchase goods and services. The profits generated will support charitable causes. Spotify and Music Content: A Spotify account featuring original music, with the goal of leveraging the token’s branding to gain traction and grow the community. YouTube and Entertainment: A YouTube channel and other entertainment accounts to engage the audience through content, further solidifying the brand’s presence. Charitable Focus: All profits generated from these platforms will be donated to charity. This philanthropic angle is central to Alman’s mission, emphasizing social responsibility and community support. Community Building: Alman aims to build the largest crypto community in Germany. This involves extensive marketing strategies, including guerrilla and viral tactics, to onboard new holders and enthusiasts. The emphasis is on grassroots engagement and creating a strong, active community around the token. Marketing and Outreach Guerrilla Marketing: The project plans to use unconventional marketing strategies to create buzz and attract attention. This could involve street art, viral social media campaigns, and other creative approaches to reach potential users in Germany. Viral Campaigns: Leveraging the power of social media and online platforms to create viral content that promotes the Alman token and its associated brand. This could involve engaging challenges, memes, and collaborations with influencers. Technical and Community Aspects Solana Blockchain: Alman operates on the Solana blockchain, known for its high performance and low transaction costs. This choice of blockchain is intended to support the scalability and efficiency of the project. Community Engagement: Building a strong community is a core focus, and the project will likely involve regular updates, community events, and interactive content to keep users engaged and invested in the token. Overall, Alman aims to create a vibrant ecosystem around its token, blending entertainment, e-commerce, and philanthropy to build a brand with a strong community impact.
