Alchemix USD-logo

Alchemix USD – hinta (ALUSD)

Ei listattu

1ALUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.994356
$0.994356$0.994356
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Alchemix USD (ALUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:19:48 (UTC+8)

Alchemix USD (ALUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.993568
$ 0.993568$ 0.993568
24 h:n matalin
$ 0.996522
$ 0.996522$ 0.996522
24 h:n korkein

$ 0.993568
$ 0.993568$ 0.993568

$ 0.996522
$ 0.996522$ 0.996522

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 0.060239
$ 0.060239$ 0.060239

-0.13%

-0.01%

-0.35%

-0.35%

Alchemix USD (ALUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.994208. Viimeisen 24 tunnin aikana ALUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.993568 ja korkeimmillaan $ 0.996522 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.060239.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALUSD on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alchemix USD (ALUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M

--
----

$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M

14.58M
14.58M 14.58M

14,576,097.11639458
14,576,097.11639458 14,576,097.11639458

Alchemix USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.58M ja sen kokonaistarjonta on 14576097.11639458. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.49M.

Alchemix USD (ALUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Alchemix USD – USD -hinta muuttui $ -0.0001189687742331.
Viimeisten 30 päivän aikana Alchemix USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0024027024.
Viimeisten 60 päivän aikana Alchemix USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012109453.
Viimeisten 90 päivän aikana Alchemix USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0075824589155507.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001189687742331-0.01%
30 päivää$ -0.0024027024-0.24%
60 päivää$ +0.0012109453+0.12%
90 päivää$ +0.0075824589155507+0.77%

Mikä on Alchemix USD (ALUSD)

alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol

Alchemix USD (ALUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Alchemix USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alchemix USD (ALUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alchemix USD (ALUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alchemix USD-rahakkeelle.

Tarkista Alchemix USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

ALUSD paikallisiin valuuttoihin

Alchemix USD (ALUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Alchemix USD (ALUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alchemix USD (ALUSD)”

Paljonko Alchemix USD (ALUSD) on arvoltaan tänään?
ALUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.994208 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALUSD-USD-parin nykyinen hinta?
ALUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.994208. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alchemix USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALUSD markkina-arvo on $ 14.49M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.58M USD.
Mikä oli ALUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALUSD saavutti ATH-hinnaksi 2.13 USD.
Mikä oli ALUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.060239 USD.
Mikä on ALUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
ALUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ALUSD tänä vuonna korkeammalle?
ALUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.