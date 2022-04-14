Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tokenomiikka
Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tiedot
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members.
Project Info:
Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features:
Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ALAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALAN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ALAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.