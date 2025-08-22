Lisätietoja ALAN-rahakkeesta

Alan the Alien-logo

Alan the Alien – hinta (ALAN)

Ei listattu

1ALAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Alan the Alien (ALAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:00:35 (UTC+8)

Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.39%

-13.39%

Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ALAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALAN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -13.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.42K
$ 43.42K$ 43.42K

--
----

$ 43.42K
$ 43.42K$ 43.42K

43.35B
43.35B 43.35B

43,349,998,826.0
43,349,998,826.0 43,349,998,826.0

Alan the Alien-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.35B ja sen kokonaistarjonta on 43349998826.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.42K.

Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Alan the Alien – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Alan the Alien – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Alan the Alien – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Alan the Alien – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-8.84%
60 päivää$ 0+20.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Alan the Alien (ALAN)

Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Alan the Alien (ALAN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Alan the Alien-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alan the Alien (ALAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alan the Alien (ALAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alan the Alien-rahakkeelle.

Tarkista Alan the Alien-rahakkeen hintaennuste nyt!

ALAN paikallisiin valuuttoihin

Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tokenomiikka

Alan the Alien (ALAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alan the Alien (ALAN)”

Paljonko Alan the Alien (ALAN) on arvoltaan tänään?
ALAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALAN-USD-parin nykyinen hinta?
ALAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alan the Alien-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALAN markkina-arvo on $ 43.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.35B USD.
Mikä oli ALAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALAN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ALAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ALAN-rahakkeen treidausvolyymi?
ALAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ALAN tänä vuonna korkeammalle?
ALAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
