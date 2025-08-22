Lisätietoja ALD-rahakkeesta

ALD-rahakkeen hintatiedot

ALD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ALD-rahakkeen tokenomiikka

ALD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Aladdin DAO-logo

Aladdin DAO – hinta (ALD)

Ei listattu

1ALD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.108078
$0.108078$0.108078
+1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Aladdin DAO (ALD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:19:32 (UTC+8)

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.104973
$ 0.104973$ 0.104973
24 h:n matalin
$ 0.111975
$ 0.111975$ 0.111975
24 h:n korkein

$ 0.104973
$ 0.104973$ 0.104973

$ 0.111975
$ 0.111975$ 0.111975

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.01759207
$ 0.01759207$ 0.01759207

+0.10%

+1.29%

-14.79%

-14.79%

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.108122. Viimeisen 24 tunnin aikana ALD on vaihdellut alimmillaan $ 0.104973 ja korkeimmillaan $ 0.111975 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01759207.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALD on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, +1.29% 24 tunnin aikana ja -14.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.19M
$ 16.19M$ 16.19M

--
----

$ 16.21M
$ 16.21M$ 16.21M

149.83M
149.83M 149.83M

149,991,806.3910929
149,991,806.3910929 149,991,806.3910929

Aladdin DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 149.83M ja sen kokonaistarjonta on 149991806.3910929. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.21M.

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aladdin DAO – USD -hinta muuttui $ +0.00138009.
Viimeisten 30 päivän aikana Aladdin DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031702667.
Viimeisten 60 päivän aikana Aladdin DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0592895528.
Viimeisten 90 päivän aikana Aladdin DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.05468042899778221.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00138009+1.29%
30 päivää$ +0.0031702667+2.93%
60 päivää$ +0.0592895528+54.84%
90 päivää$ +0.05468042899778221+102.32%

Mikä on Aladdin DAO (ALD)

AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aladdin DAO (ALD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aladdin DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aladdin DAO (ALD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aladdin DAO (ALD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aladdin DAO-rahakkeelle.

Tarkista Aladdin DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

ALD paikallisiin valuuttoihin

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen tokenomiikka

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aladdin DAO (ALD)”

Paljonko Aladdin DAO (ALD) on arvoltaan tänään?
ALD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.108122 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALD-USD-parin nykyinen hinta?
ALD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.108122. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aladdin DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALD markkina-arvo on $ 16.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 149.83M USD.
Mikä oli ALD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALD saavutti ATH-hinnaksi 1.37 USD.
Mikä oli ALD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01759207 USD.
Mikä on ALD-rahakkeen treidausvolyymi?
ALD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ALD tänä vuonna korkeammalle?
ALD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:19:32 (UTC+8)

Aladdin DAO (ALD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.