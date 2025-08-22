Lisätietoja AKI-rahakkeesta

Aki Network – hinta (AKI)

Ei listattu

1AKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00181712
$0.00181712
-1.60%1D
USD
Reaaliaikainen Aki Network (AKI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:19:18 (UTC+8)

Aki Network (AKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00180081
$ 0.00180081
24 h:n matalin
$ 0.00185936
$ 0.00185936
24 h:n korkein

$ 0.00180081
$ 0.00180081

$ 0.00185936
$ 0.00185936

$ 0.065411
$ 0.065411

$ 0.00175382
$ 0.00175382

-0.12%

-1.63%

-30.98%

-30.98%

Aki Network (AKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00181712. Viimeisen 24 tunnin aikana AKI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00180081 ja korkeimmillaan $ 0.00185936 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.065411, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00175382.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AKI on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.63% 24 tunnin aikana ja -30.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aki Network (AKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.06M
$ 3.06M

--
--

$ 3.63M
$ 3.63M

1.69B
1.69B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0

Aki Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.69B ja sen kokonaistarjonta on 2000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.63M.

Aki Network (AKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aki Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aki Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013101353.
Viimeisten 60 päivän aikana Aki Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013823693.
Viimeisten 90 päivän aikana Aki Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.007381094900946586.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.63%
30 päivää$ -0.0013101353-72.09%
60 päivää$ -0.0013823693-76.07%
90 päivää$ -0.007381094900946586-80.24%

Mikä on Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

Aki Network (AKI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Aki Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aki Network (AKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aki Network (AKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aki Network-rahakkeelle.

Tarkista Aki Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

AKI paikallisiin valuuttoihin

Aki Network (AKI) -rahakkeen tokenomiikka

Aki Network (AKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aki Network (AKI)”

Paljonko Aki Network (AKI) on arvoltaan tänään?
AKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00181712 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AKI-USD-parin nykyinen hinta?
AKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00181712. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aki Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AKI markkina-arvo on $ 3.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.69B USD.
Mikä oli AKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AKI saavutti ATH-hinnaksi 0.065411 USD.
Mikä oli AKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00175382 USD.
Mikä on AKI-rahakkeen treidausvolyymi?
AKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AKI tänä vuonna korkeammalle?
AKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
