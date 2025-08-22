Lisätietoja AKACHI-rahakkeesta

AKACHI-rahakkeen hintatiedot

AKACHI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AKACHI-rahakkeen tokenomiikka

AKACHI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AKACHI-logo

AKACHI – hinta (AKACHI)

Ei listattu

1AKACHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+5.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AKACHI (AKACHI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:45:09 (UTC+8)

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+6.75%

+5.08%

-0.65%

-0.65%

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AKACHI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AKACHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AKACHI on muuttunut +6.75% viimeisen tunnin aikana, +5.08% 24 tunnin aikana ja -0.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

--
----

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

999.61M
999.61M 999.61M

999,609,756.427051
999,609,756.427051 999,609,756.427051

AKACHI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AKACHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M ja sen kokonaistarjonta on 999609756.427051. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.13K.

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AKACHI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AKACHI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AKACHI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AKACHI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.08%
30 päivää$ 0-15.75%
60 päivää$ 0+23.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on AKACHI (AKACHI)

Akachi is a groundbreaking technology project redefining financial chart analysis. Upload an image of any cryptocurrency or stock market chart, and our advanced bot instantly processes it to deliver accurate technical analysis and actionable trade signals. Whether you're navigating crypto trends or stock market shifts, Akachi ensures fast, reliable insights at your fingertips. This is just the start—welcome to Akachi V1

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AKACHI (AKACHI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AKACHI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AKACHI (AKACHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AKACHI (AKACHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AKACHI-rahakkeelle.

Tarkista AKACHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

AKACHI paikallisiin valuuttoihin

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen tokenomiikka

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AKACHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AKACHI (AKACHI)”

Paljonko AKACHI (AKACHI) on arvoltaan tänään?
AKACHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AKACHI-USD-parin nykyinen hinta?
AKACHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AKACHI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AKACHI markkina-arvo on $ 8.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AKACHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AKACHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M USD.
Mikä oli AKACHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AKACHI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli AKACHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AKACHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AKACHI-rahakkeen treidausvolyymi?
AKACHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AKACHI tänä vuonna korkeammalle?
AKACHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AKACHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:45:09 (UTC+8)

AKACHI (AKACHI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.