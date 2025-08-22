Lisätietoja AIV-rahakkeesta

AIV-rahakkeen hintatiedot

AIV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIV-rahakkeen tokenomiikka

AIV-rahakkeen hintaennuste

AIVeronica by Virtuals-logo

AIVeronica by Virtuals – hinta (AIV)

Ei listattu

1AIV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00127575
-9.30%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen AIVeronica by Virtuals (AIV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:34:40 (UTC+8)

AIVeronica by Virtuals (AIV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00125298
24 h:n matalin
$ 0.00141447
24 h:n korkein

$ 0.00125298
$ 0.00141447
$ 0.00705355
$ 0.00125298
+0.34%

-9.71%

-16.47%

-16.47%

AIVeronica by Virtuals (AIV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00127219. Viimeisen 24 tunnin aikana AIV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00125298 ja korkeimmillaan $ 0.00141447 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00705355, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00125298.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIV on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, -9.71% 24 tunnin aikana ja -16.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AIVeronica by Virtuals (AIV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.28M
--
$ 1.28M
1.00B
1,000,000,000.0
AIVeronica by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.28M.

AIVeronica by Virtuals (AIV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AIVeronica by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000136866363122959.
Viimeisten 30 päivän aikana AIVeronica by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005961231.
Viimeisten 60 päivän aikana AIVeronica by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007019936.
Viimeisten 90 päivän aikana AIVeronica by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0031441236337644696.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000136866363122959-9.71%
30 päivää$ -0.0005961231-46.85%
60 päivää$ -0.0007019936-55.17%
90 päivää$ -0.0031441236337644696-71.19%

Mikä on AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AIVeronica by Virtuals (AIV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AIVeronica by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AIVeronica by Virtuals (AIV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AIVeronica by Virtuals (AIV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AIVeronica by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista AIVeronica by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIV paikallisiin valuuttoihin

AIVeronica by Virtuals (AIV) -rahakkeen tokenomiikka

AIVeronica by Virtuals (AIV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AIVeronica by Virtuals (AIV)”

Paljonko AIVeronica by Virtuals (AIV) on arvoltaan tänään?
AIV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00127219 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIV-USD-parin nykyinen hinta?
AIV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00127219. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AIVeronica by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIV markkina-arvo on $ 1.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli AIV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIV saavutti ATH-hinnaksi 0.00705355 USD.
Mikä oli AIV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00125298 USD.
Mikä on AIV-rahakkeen treidausvolyymi?
AIV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIV tänä vuonna korkeammalle?
AIV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.