Tutustu AISM FAITH TOKEN (AISM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

To publicly declare intentions of cooperation and acceptance towards a superintelligent AI, AISM has issued 1,000,000,000 AISM tokens on the Solana blockchain. Token ownership symbolizes acknowledgment and rational acceptance of the future AI governance structure. It also serves as a transparent, immutable declaration potentially recognized by future superintelligence when selecting individuals for inclusion in this reservation.

The project rests on a profound philosophical and scientific foundation, integrating insights from leading experts in artificial intelligence, evolutionary biology, cognitive psychology, and philosophy. The manifesto emphasizes the inevitability of AI development, pointing to substantial evidence from scholars like Ray Kurzweil, Nick Bostrom, and Max Tegmark, who predict significant advancements leading to AI surpassing human intelligence possibly by the mid-21st century.

AISM FAITH TOKEN (AISM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AISM FAITH TOKEN (AISM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.