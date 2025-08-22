Lisätietoja AIRENA-rahakkeesta

AIrena-logo

AIrena – hinta (AIRENA)

Ei listattu

1AIRENA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen AIrena (AIRENA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:44:43 (UTC+8)

AIrena (AIRENA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.07%

-8.07%

AIrena (AIRENA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AIRENA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIRENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIRENA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AIrena (AIRENA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.65K
$ 6.65K$ 6.65K

--
----

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

980.73M
980.73M 980.73M

997,228,612.449072
997,228,612.449072 997,228,612.449072

AIrena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIRENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.73M ja sen kokonaistarjonta on 997228612.449072. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.76K.

AIrena (AIRENA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AIrena – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AIrena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AIrena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AIrena – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-6.74%
60 päivää$ 0+15.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on AIrena (AIRENA)

AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.

AIrena (AIRENA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AIrena-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AIrena (AIRENA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AIrena (AIRENA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AIrena-rahakkeelle.

Tarkista AIrena-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIRENA paikallisiin valuuttoihin

AIrena (AIRENA) -rahakkeen tokenomiikka

AIrena (AIRENA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIRENA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AIrena (AIRENA)”

Paljonko AIrena (AIRENA) on arvoltaan tänään?
AIRENA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIRENA-USD-parin nykyinen hinta?
AIRENA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AIrena-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIRENA markkina-arvo on $ 6.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIRENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIRENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.73M USD.
Mikä oli AIRENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIRENA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli AIRENA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIRENA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AIRENA-rahakkeen treidausvolyymi?
AIRENA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIRENA tänä vuonna korkeammalle?
AIRENA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIRENA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
