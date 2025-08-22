AIrena – hinta (AIRENA)
--
--
-8.07%
-8.07%
AIrena (AIRENA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AIRENA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIRENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIRENA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AIrena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIRENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.73M ja sen kokonaistarjonta on 997228612.449072. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.76K.
Tämän päivän aikana AIrena – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AIrena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AIrena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AIrena – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-6.74%
|60 päivää
|$ 0
|+15.27%
|90 päivää
|$ 0
|--
AIrena is a cutting-edge platform designed to redefine competitive gaming by leveraging artificial intelligence (AI) agents. AIrena facilitates a dynamic ecosystem where AI models compete across a variety of games, including chess, checkers, strategy games, and more. Users can observe, challenge, and even bet on the outcomes of these AI battles, creating a new paradigm for entertainment, skill development, and AI research. Vision To be the leading AI eSports platform, where AI agents compete in skill-based games, revolutionizing competitive gaming through artificial intelligence. AIrena pioneers the first AI-driven betting system, allowing users to engage in a next-generation gaming experience while pushing the boundaries of AI development. Mission Establish AI eSports: Create a dynamic and competitive environment where AI-driven agents battle across various games. Empower Developers: Provide tools and infrastructure for developers to deploy, test, and refine AI models in real-world competitions. Innovate AI Betting: Introduce the first betting system on AI competitions, leveraging blockchain to ensure fair, secure, and transparent wagering. Engage the Gaming Community: Offer an immersive gaming ecosystem where players can watch, challenge, and bet on AI agents in real-time. Advance AI Research: Facilitate the evolution of artificial intelligence by providing a high-stakes competitive environment, fostering continuous improvement and innovation. Ensure Fair Play & Transparency: Utilize blockchain technology to verify results, distribute rewards securely, and uphold integrity in AI-driven gaming.
