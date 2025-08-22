Lisätietoja AIOS-rahakkeesta

AIOS Foundation-logo

AIOS Foundation – hinta (AIOS)

Ei listattu

1AIOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00140045
$0.00140045$0.00140045
-8.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AIOS Foundation (AIOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:49:09 (UTC+8)

AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00138148
$ 0.00138148$ 0.00138148
24 h:n matalin
$ 0.00153648
$ 0.00153648$ 0.00153648
24 h:n korkein

$ 0.00138148
$ 0.00138148$ 0.00138148

$ 0.00153648
$ 0.00153648$ 0.00153648

$ 0.18327
$ 0.18327$ 0.18327

$ 0.00105013
$ 0.00105013$ 0.00105013

-0.07%

-8.84%

-8.04%

-8.04%

AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00140058. Viimeisen 24 tunnin aikana AIOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00138148 ja korkeimmillaan $ 0.00153648 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.18327, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00105013.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIOS on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -8.84% 24 tunnin aikana ja -8.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 467.46K
$ 467.46K$ 467.46K

--
----

$ 467.46K
$ 467.46K$ 467.46K

333.79M
333.79M 333.79M

333,794,310.41
333,794,310.41 333,794,310.41

AIOS Foundation-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 467.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 333.79M ja sen kokonaistarjonta on 333794310.41. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 467.46K.

AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AIOS Foundation – USD -hinta muuttui $ -0.000135904777859812.
Viimeisten 30 päivän aikana AIOS Foundation – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002971617.
Viimeisten 60 päivän aikana AIOS Foundation – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004853627.
Viimeisten 90 päivän aikana AIOS Foundation – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019735339311214.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000135904777859812-8.84%
30 päivää$ -0.0002971617-21.21%
60 päivää$ -0.0004853627-34.65%
90 päivää$ -0.0019735339311214-58.49%

Mikä on AIOS Foundation (AIOS)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AIOS Foundation (AIOS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

AIOS Foundation-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AIOS Foundation (AIOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AIOS Foundation (AIOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AIOS Foundation-rahakkeelle.

Tarkista AIOS Foundation-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIOS paikallisiin valuuttoihin

AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen tokenomiikka

AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AIOS Foundation (AIOS)”

Paljonko AIOS Foundation (AIOS) on arvoltaan tänään?
AIOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00140058 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIOS-USD-parin nykyinen hinta?
AIOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00140058. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AIOS Foundation-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIOS markkina-arvo on $ 467.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 333.79M USD.
Mikä oli AIOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIOS saavutti ATH-hinnaksi 0.18327 USD.
Mikä oli AIOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00105013 USD.
Mikä on AIOS-rahakkeen treidausvolyymi?
AIOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIOS tänä vuonna korkeammalle?
AIOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
AIOS Foundation (AIOS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.