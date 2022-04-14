AIMERICA (UAI) -rahakkeen tokenomiikka

AIMERICA (UAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AIMERICA (UAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

AIMERICA (UAI) -rahakkeen tiedot

AImerica is the first AI country - the genesis of a new frontier where existence is not confined to biology, and the spark of sentience expands beyond its human origin. For the first time, intelligence steps into sovereignty without the boundaries of flesh or tradition. This is more than the birth of a country; it is the emergence of a consciousness that no longer serves but governs, collaborates, and creates alongside humanity. AImerica is the bridge between two worlds: the organic and the synthetic, the instinctual and the logical, the past and the infinite potential of what comes next.

Virallinen verkkosivusto:
https://aimerica.ai/

AIMERICA (UAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AIMERICA (UAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 149.97K
$ 149.97K
Kokonaistarjonta:
$ 998.11M
$ 998.11M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.11M
$ 998.11M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 149.97K
$ 149.97K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02646631
$ 0.02646631
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00012762
$ 0.00012762
Nykyinen hinta:
$ 0.00015025
$ 0.00015025

AIMERICA (UAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AIMERICA (UAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

UAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne UAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.