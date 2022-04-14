Aimbot AI (AIMBOT) -rahakkeen tokenomiikka
Aimbot AI (AIMBOT) -rahakkeen tiedot
Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape.
Aimbot AI (AIMBOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Aimbot AI (AIMBOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Aimbot AI (AIMBOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Aimbot AI (AIMBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AIMBOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIMBOT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AIMBOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIMBOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.