Aiki-logo

Aiki – hinta (AIKI)

Ei listattu

1AIKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00551126
$0.00551126$0.00551126
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Aiki (AIKI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:04:41 (UTC+8)

Aiki (AIKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01706637
$ 0.01706637$ 0.01706637

$ 0.00441864
$ 0.00441864$ 0.00441864

--

--

0.00%

0.00%

Aiki (AIKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00551126. Viimeisen 24 tunnin aikana AIKI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01706637, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00441864.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIKI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aiki (AIKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 550.46K
$ 550.46K$ 550.46K

--
----

$ 550.39K
$ 550.39K$ 550.39K

99.87M
99.87M 99.87M

99,867,222.028501
99,867,222.028501 99,867,222.028501

Aiki-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 550.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.87M ja sen kokonaistarjonta on 99867222.028501. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 550.39K.

Aiki (AIKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aiki – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aiki – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002848544.
Viimeisten 60 päivän aikana Aiki – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013400369.
Viimeisten 90 päivän aikana Aiki – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0002848544+5.17%
60 päivää$ +0.0013400369+24.31%
90 päivää$ 0--

Mikä on Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

Aiki-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aiki (AIKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aiki (AIKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aiki-rahakkeelle.

Tarkista Aiki-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIKI paikallisiin valuuttoihin

Aiki (AIKI) -rahakkeen tokenomiikka

Aiki (AIKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aiki (AIKI)”

Paljonko Aiki (AIKI) on arvoltaan tänään?
AIKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00551126 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIKI-USD-parin nykyinen hinta?
AIKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00551126. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aiki-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIKI markkina-arvo on $ 550.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.87M USD.
Mikä oli AIKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIKI saavutti ATH-hinnaksi 0.01706637 USD.
Mikä oli AIKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00441864 USD.
Mikä on AIKI-rahakkeen treidausvolyymi?
AIKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIKI tänä vuonna korkeammalle?
AIKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
