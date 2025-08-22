Lisätietoja AISTR-rahakkeesta

AISTR-rahakkeen hintatiedot

AISTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AISTR-rahakkeen tokenomiikka

AISTR-rahakkeen hintaennuste

AicroStrategy-logo

AicroStrategy – hinta (AISTR)

Ei listattu

1AISTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00018676
$0.00018676$0.00018676
-22.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AicroStrategy (AISTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:24:05 (UTC+8)

AicroStrategy (AISTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01688395
$ 0.01688395$ 0.01688395

$ 0
$ 0$ 0

+5.94%

-22.91%

-13.19%

-13.19%

AicroStrategy (AISTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AISTR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AISTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01688395, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AISTR on muuttunut +5.94% viimeisen tunnin aikana, -22.91% 24 tunnin aikana ja -13.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AicroStrategy (AISTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 199.27K
$ 199.27K$ 199.27K

--
----

$ 199.27K
$ 199.27K$ 199.27K

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

AicroStrategy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 199.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AISTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 1100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 199.27K.

AicroStrategy (AISTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AicroStrategy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AicroStrategy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AicroStrategy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AicroStrategy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-22.91%
30 päivää$ 0-45.63%
60 päivää$ 0-7.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on AicroStrategy (AISTR)

We are bringing MicroStrategy onchain, to the new hub of Ethereum defi - Base. AicroStrategy is an AI first hedge fund that will leverage cbBTC holdings to maximize exposure to Bitcoin. Raised funds will be used to buy cbBTC and those Bitcoin will be deployed to carefully chosen defi protocols to maximize safety and leverage. Our initial plan is to deposit to Aave, borrow USDC, buy more cbBTC and repeat the process. Our AI powered algorithms will determine the optimal leverage ratios to execute our plan.

AicroStrategy (AISTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AicroStrategy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AicroStrategy (AISTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AicroStrategy (AISTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AicroStrategy-rahakkeelle.

Tarkista AicroStrategy-rahakkeen hintaennuste nyt!

AISTR paikallisiin valuuttoihin

AicroStrategy (AISTR) -rahakkeen tokenomiikka

AicroStrategy (AISTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AISTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AicroStrategy (AISTR)”

Paljonko AicroStrategy (AISTR) on arvoltaan tänään?
AISTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AISTR-USD-parin nykyinen hinta?
AISTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AicroStrategy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AISTR markkina-arvo on $ 199.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AISTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AISTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD.
Mikä oli AISTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AISTR saavutti ATH-hinnaksi 0.01688395 USD.
Mikä oli AISTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AISTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AISTR-rahakkeen treidausvolyymi?
AISTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AISTR tänä vuonna korkeammalle?
AISTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AISTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:24:05 (UTC+8)

