Lisätietoja AIVIA-rahakkeesta

AIVIA-rahakkeen hintatiedot

AIVIA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIVIA-rahakkeen tokenomiikka

AIVIA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AI Virtual Agents-logo

AI Virtual Agents – hinta (AIVIA)

Ei listattu

1AIVIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AI Virtual Agents (AIVIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:43:53 (UTC+8)

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119097
$ 0.00119097$ 0.00119097

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-3.00%

-0.62%

-0.62%

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AIVIA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00119097, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIVIA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.00% 24 tunnin aikana ja -0.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.96K
$ 27.96K$ 27.96K

--
----

$ 27.96K
$ 27.96K$ 27.96K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,020.533963
999,980,020.533963 999,980,020.533963

AI Virtual Agents-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999980020.533963. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.96K.

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AI Virtual Agents – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AI Virtual Agents – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AI Virtual Agents – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AI Virtual Agents – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.00%
30 päivää$ 0+2.13%
60 päivää$ 0+145.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on AI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AI Virtual Agents (AIVIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AI Virtual Agents-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AI Virtual Agents (AIVIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI Virtual Agents (AIVIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI Virtual Agents-rahakkeelle.

Tarkista AI Virtual Agents-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIVIA paikallisiin valuuttoihin

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen tokenomiikka

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIVIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AI Virtual Agents (AIVIA)”

Paljonko AI Virtual Agents (AIVIA) on arvoltaan tänään?
AIVIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIVIA-USD-parin nykyinen hinta?
AIVIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AI Virtual Agents-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIVIA markkina-arvo on $ 27.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli AIVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIVIA saavutti ATH-hinnaksi 0.00119097 USD.
Mikä oli AIVIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIVIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AIVIA-rahakkeen treidausvolyymi?
AIVIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIVIA tänä vuonna korkeammalle?
AIVIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIVIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:43:53 (UTC+8)

AI Virtual Agents (AIVIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.