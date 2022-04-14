AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tokenomiikka

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://aivertex.io

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 21.97K
$ 21.97K$ 21.97K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 960.00M
$ 960.00M$ 960.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 22.89K
$ 22.89K$ 22.89K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00124607
$ 0.00124607$ 0.00124607
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VERTEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VERTEX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VERTEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VERTEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VERTEX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne VERTEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VERTEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.