AI VERTEX by Virtuals – hinta (VERTEX)
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VERTEX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VERTEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00124607, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VERTEX on muuttunut +0.79% viimeisen tunnin aikana, +0.30% 24 tunnin aikana ja +13.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AI VERTEX by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VERTEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.25K.
Tämän päivän aikana AI VERTEX by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AI VERTEX by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AI VERTEX by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AI VERTEX by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.30%
|30 päivää
|$ 0
|-20.21%
|60 päivää
|$ 0
|-13.89%
|90 päivää
|$ 0
|--
Kuinka paljon AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI VERTEX by Virtuals-rahakkeelle.
Tarkista AI VERTEX by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!
AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VERTEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
