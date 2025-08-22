AI Market Compass – hinta (AIM)
AI Market Compass (AIM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00604839. Viimeisen 24 tunnin aikana AIM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00604834 ja korkeimmillaan $ 0.006432 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.095809, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0051658.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIM on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.04% 24 tunnin aikana ja -6.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AI Market Compass-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 239.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.54M ja sen kokonaistarjonta on 39541494.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 239.16K.
Tämän päivän aikana AI Market Compass – USD -hinta muuttui $ -0.000255249765688773.
Viimeisten 30 päivän aikana AI Market Compass – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000148614.
Viimeisten 60 päivän aikana AI Market Compass – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000278461.
Viimeisten 90 päivän aikana AI Market Compass – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000255249765688773
|-4.04%
|30 päivää
|$ -0.0000148614
|-0.24%
|60 päivää
|$ +0.0000278461
|+0.46%
|90 päivää
|$ 0
|--
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
AI Market Compass (AIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
