Lisätietoja AIINU-rahakkeesta

AIINU-rahakkeen hintatiedot

AIINU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIINU-rahakkeen tokenomiikka

AIINU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AI INU-logo

AI INU – hinta (AIINU)

Ei listattu

1AIINU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001971
$0.001971$0.001971
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AI INU (AIINU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:04:27 (UTC+8)

AI INU (AIINU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00193228
$ 0.00193228$ 0.00193228
24 h:n matalin
$ 0.00198746
$ 0.00198746$ 0.00198746
24 h:n korkein

$ 0.00193228
$ 0.00193228$ 0.00193228

$ 0.00198746
$ 0.00198746$ 0.00198746

$ 0.04658149
$ 0.04658149$ 0.04658149

$ 0.00107082
$ 0.00107082$ 0.00107082

+0.08%

-0.30%

-7.52%

-7.52%

AI INU (AIINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00197051. Viimeisen 24 tunnin aikana AIINU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00193228 ja korkeimmillaan $ 0.00198746 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04658149, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00107082.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIINU on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -7.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AI INU (AIINU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 855.69K
$ 855.69K$ 855.69K

--
----

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

434.94M
434.94M 434.94M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AI INU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 855.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 434.94M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.97M.

AI INU (AIINU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AI INU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AI INU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001082426.
Viimeisten 60 päivän aikana AI INU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010169930.
Viimeisten 90 päivän aikana AI INU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000337966018076553.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.30%
30 päivää$ +0.0001082426+5.49%
60 päivää$ +0.0010169930+51.61%
90 päivää$ -0.0000337966018076553-1.68%

Mikä on AI INU (AIINU)

AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AI INU (AIINU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AI INU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AI INU (AIINU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI INU (AIINU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI INU-rahakkeelle.

Tarkista AI INU-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIINU paikallisiin valuuttoihin

AI INU (AIINU) -rahakkeen tokenomiikka

AI INU (AIINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIINU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AI INU (AIINU)”

Paljonko AI INU (AIINU) on arvoltaan tänään?
AIINU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00197051 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIINU-USD-parin nykyinen hinta?
AIINU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00197051. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AI INU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIINU markkina-arvo on $ 855.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 434.94M USD.
Mikä oli AIINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIINU saavutti ATH-hinnaksi 0.04658149 USD.
Mikä oli AIINU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIINU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00107082 USD.
Mikä on AIINU-rahakkeen treidausvolyymi?
AIINU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AIINU tänä vuonna korkeammalle?
AIINU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIINU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:04:27 (UTC+8)

AI INU (AIINU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.