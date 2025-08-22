Lisätietoja AGIXBT-rahakkeesta

AGIXBT-rahakkeen hintatiedot

AGIXBT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AGIXBT-rahakkeen tokenomiikka

AGIXBT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AGIXBT by Virtuals-logo

AGIXBT by Virtuals – hinta (AGIXBT)

Ei listattu

1AGIXBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00022224
$0.00022224$0.00022224
+14.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:59:32 (UTC+8)

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02900002
$ 0.02900002$ 0.02900002

$ 0
$ 0$ 0

-20.41%

+14.74%

+17.41%

+17.41%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AGIXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGIXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02900002, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGIXBT on muuttunut -20.41% viimeisen tunnin aikana, +14.74% 24 tunnin aikana ja +17.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 223.80K
$ 223.80K$ 223.80K

--
----

$ 223.80K
$ 223.80K$ 223.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AGIXBT by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 223.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGIXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 223.80K.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AGIXBT by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AGIXBT by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AGIXBT by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AGIXBT by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+14.74%
30 päivää$ 0+128.34%
60 päivää$ 0+83.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AGIXBT by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AGIXBT by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista AGIXBT by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGIXBT paikallisiin valuuttoihin

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen tokenomiikka

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGIXBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)”

Paljonko AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) on arvoltaan tänään?
AGIXBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGIXBT-USD-parin nykyinen hinta?
AGIXBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AGIXBT by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGIXBT markkina-arvo on $ 223.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGIXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGIXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli AGIXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGIXBT saavutti ATH-hinnaksi 0.02900002 USD.
Mikä oli AGIXBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGIXBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AGIXBT-rahakkeen treidausvolyymi?
AGIXBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGIXBT tänä vuonna korkeammalle?
AGIXBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGIXBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:59:32 (UTC+8)

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.