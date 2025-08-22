Lisätietoja AGIO-rahakkeesta

Agio – hinta (AGIO)

1AGIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01159397
$0.01159397
-0.40%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Agio (AGIO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:23:17 (UTC+8)

Agio (AGIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01148947
$ 0.01148947
24 h:n matalin
$ 0.01176994
$ 0.01176994
24 h:n korkein

$ 0.01148947
$ 0.01148947

$ 0.01176994
$ 0.01176994

$ 0.02506422
$ 0.02506422

$ 0.00697543
$ 0.00697543

--

-0.43%

-6.77%

-6.77%

Agio (AGIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01159397. Viimeisen 24 tunnin aikana AGIO on vaihdellut alimmillaan $ 0.01148947 ja korkeimmillaan $ 0.01176994 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02506422, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00697543.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGIO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agio (AGIO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 320.20K
$ 320.20K

--
--

$ 1.05M
$ 1.05M

27.62M
27.62M

90,409,744.0
90,409,744.0

Agio-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 320.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.62M ja sen kokonaistarjonta on 90409744.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.

Agio (AGIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Agio – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Agio – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008678214.
Viimeisten 60 päivän aikana Agio – USD -hinnan muutos oli $ +0.0033383027.
Viimeisten 90 päivän aikana Agio – USD -hinnan muutos oli $ +0.000697361969521852.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.43%
30 päivää$ +0.0008678214+7.49%
60 päivää$ +0.0033383027+28.79%
90 päivää$ +0.000697361969521852+6.40%

Mikä on Agio (AGIO)

AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Agio-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agio (AGIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agio (AGIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agio-rahakkeelle.

Tarkista Agio-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGIO paikallisiin valuuttoihin

Agio (AGIO) -rahakkeen tokenomiikka

Agio (AGIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agio (AGIO)”

Paljonko Agio (AGIO) on arvoltaan tänään?
AGIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01159397 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGIO-USD-parin nykyinen hinta?
AGIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01159397. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agio-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGIO markkina-arvo on $ 320.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.62M USD.
Mikä oli AGIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGIO saavutti ATH-hinnaksi 0.02506422 USD.
Mikä oli AGIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00697543 USD.
Mikä on AGIO-rahakkeen treidausvolyymi?
AGIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGIO tänä vuonna korkeammalle?
AGIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Agio (AGIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.