AgentXBT – hinta (AGXBT)

1AGXBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.00%1D
Reaaliaikainen AgentXBT (AGXBT) -hintakaavio
AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.09%

-16.58%

-16.58%

AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AGXBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGXBT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.09% 24 tunnin aikana ja -16.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

--
----

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

989.87M
989.87M 989.87M

989,872,309.6338941
989,872,309.6338941 989,872,309.6338941

AgentXBT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.87M ja sen kokonaistarjonta on 989872309.6338941. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.91K.

AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AgentXBT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AgentXBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AgentXBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AgentXBT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.09%
30 päivää$ 0-26.61%
60 päivää$ 0-42.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on AgentXBT (AGXBT)

AgentXBT is an advanced AI assistant designed to empower traders with in-depth technical and fundamental analysis. Users can request detailed market insights, portfolio breakdowns, whale activity reports, and sentiment analysis directly through the terminal. Accessible via the website and X (formerly Twitter), AgentXBT combines real-time data with AI-driven recommendations to enhance daily trading decisions.

AgentXBT (AGXBT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AgentXBT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AgentXBT (AGXBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AgentXBT (AGXBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AgentXBT-rahakkeelle.

Tarkista AgentXBT-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGXBT paikallisiin valuuttoihin

AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen tokenomiikka

AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGXBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AgentXBT (AGXBT)”

Paljonko AgentXBT (AGXBT) on arvoltaan tänään?
AGXBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGXBT-USD-parin nykyinen hinta?
AGXBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AgentXBT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGXBT markkina-arvo on $ 9.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGXBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 989.87M USD.
Mikä oli AGXBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGXBT saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli AGXBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGXBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AGXBT-rahakkeen treidausvolyymi?
AGXBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGXBT tänä vuonna korkeammalle?
AGXBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGXBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
AgentXBT (AGXBT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.