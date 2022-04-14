AGENTSYS AI (AGSYS) -rahakkeen tokenomiikka
AGENTSYS AI (AGSYS) -rahakkeen tiedot
Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth.
AGENTSYS AI (AGSYS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu AGENTSYS AI (AGSYS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
AGENTSYS AI (AGSYS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
AGENTSYS AI (AGSYS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AGSYS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGSYS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AGSYS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGSYS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.