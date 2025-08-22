Lisätietoja AGENT-rahakkeesta

AGENT-rahakkeen hintatiedot

AGENT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AGENT-rahakkeen tokenomiikka

AGENT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AgentAlgo-logo

AgentAlgo – hinta (AGENT)

Ei listattu

1AGENT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07206
$0.07206$0.07206
-5.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AgentAlgo (AGENT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:34:17 (UTC+8)

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.071739
$ 0.071739$ 0.071739
24 h:n matalin
$ 0.076813
$ 0.076813$ 0.076813
24 h:n korkein

$ 0.071739
$ 0.071739$ 0.071739

$ 0.076813
$ 0.076813$ 0.076813

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 0.02553433
$ 0.02553433$ 0.02553433

-0.27%

-5.71%

+5.12%

+5.12%

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.07206. Viimeisen 24 tunnin aikana AGENT on vaihdellut alimmillaan $ 0.071739 ja korkeimmillaan $ 0.076813 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.34, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02553433.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGENT on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -5.71% 24 tunnin aikana ja +5.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

20.96M
20.96M 20.96M

20,955,000.0
20,955,000.0 20,955,000.0

AgentAlgo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.96M ja sen kokonaistarjonta on 20955000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.52M.

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AgentAlgo – USD -hinta muuttui $ -0.00437141438158961.
Viimeisten 30 päivän aikana AgentAlgo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0160901116.
Viimeisten 60 päivän aikana AgentAlgo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0344403131.
Viimeisten 90 päivän aikana AgentAlgo – USD -hinnan muutos oli $ +0.02915309521087675.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00437141438158961-5.71%
30 päivää$ -0.0160901116-22.32%
60 päivää$ -0.0344403131-47.79%
90 päivää$ +0.02915309521087675+67.94%

Mikä on AgentAlgo (AGENT)

AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AgentAlgo (AGENT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AgentAlgo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AgentAlgo (AGENT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AgentAlgo (AGENT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AgentAlgo-rahakkeelle.

Tarkista AgentAlgo-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGENT paikallisiin valuuttoihin

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen tokenomiikka

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGENT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AgentAlgo (AGENT)”

Paljonko AgentAlgo (AGENT) on arvoltaan tänään?
AGENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07206 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGENT-USD-parin nykyinen hinta?
AGENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07206. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AgentAlgo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGENT markkina-arvo on $ 1.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.96M USD.
Mikä oli AGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGENT saavutti ATH-hinnaksi 1.34 USD.
Mikä oli AGENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02553433 USD.
Mikä on AGENT-rahakkeen treidausvolyymi?
AGENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGENT tänä vuonna korkeammalle?
AGENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:34:17 (UTC+8)

AgentAlgo (AGENT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.