Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tiedot

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.virtuals.io/virtuals/7500

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 50.05K
$ 50.05K$ 50.05K
Kokonaistarjonta:
$ 998.23M
$ 998.23M$ 998.23M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.23M
$ 998.23M$ 998.23M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 50.05K
$ 50.05K$ 50.05K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002674
$ 0.00002674$ 0.00002674
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZEEK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZEEK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZEEK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZEEK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ZEEK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZEEK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZEEK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.