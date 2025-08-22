Lisätietoja ZEEK-rahakkeesta

Agent Zeek by Virtuals-logo

Agent Zeek by Virtuals – hinta (ZEEK)

Ei listattu

1ZEEK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -hintakaavio
Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130245
$ 0.00130245$ 0.00130245

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

-2.41%

-1.62%

-1.62%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZEEK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZEEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00130245, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZEEK on muuttunut -0.87% viimeisen tunnin aikana, -2.41% 24 tunnin aikana ja -1.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K

--
----

$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K

998.23M
998.23M 998.23M

998,229,574.1543589
998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Agent Zeek by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.23M ja sen kokonaistarjonta on 998229574.1543589. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.72K.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Agent Zeek by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Agent Zeek by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Agent Zeek by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Agent Zeek by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.41%
30 päivää$ 0-49.09%
60 päivää$ 0-36.69%
90 päivää$ 0--

Mikä on Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Agent Zeek by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agent Zeek by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Agent Zeek by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZEEK paikallisiin valuuttoihin

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tokenomiikka

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZEEK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agent Zeek by Virtuals (ZEEK)”

Paljonko Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) on arvoltaan tänään?
ZEEK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZEEK-USD-parin nykyinen hinta?
ZEEK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agent Zeek by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZEEK markkina-arvo on $ 45.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZEEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.23M USD.
Mikä oli ZEEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZEEK saavutti ATH-hinnaksi 0.00130245 USD.
Mikä oli ZEEK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZEEK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZEEK-rahakkeen treidausvolyymi?
ZEEK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZEEK tänä vuonna korkeammalle?
ZEEK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZEEK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
