Lisätietoja AH-rahakkeesta

AH-rahakkeen hintatiedot

AH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AH-rahakkeen tokenomiikka

AH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AfterHour-logo

AfterHour – hinta (AH)

Ei listattu

1AH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011241
$0.00011241$0.00011241
-2.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AfterHour (AH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:41:03 (UTC+8)

AfterHour (AH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-2.82%

-17.48%

-17.48%

AfterHour (AH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AH on muuttunut -1.25% viimeisen tunnin aikana, -2.82% 24 tunnin aikana ja -17.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AfterHour (AH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 81.60K
$ 81.60K$ 81.60K

--
----

$ 112.23K
$ 112.23K$ 112.23K

726.91M
726.91M 726.91M

999,781,044.6891123
999,781,044.6891123 999,781,044.6891123

AfterHour-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 81.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 726.91M ja sen kokonaistarjonta on 999781044.6891123. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.23K.

AfterHour (AH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AfterHour – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AfterHour – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AfterHour – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AfterHour – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.82%
30 päivää$ 0-34.48%
60 päivää$ 0-40.22%
90 päivää$ 0--

Mikä on AfterHour (AH)

AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AfterHour (AH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AfterHour-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AfterHour (AH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AfterHour (AH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AfterHour-rahakkeelle.

Tarkista AfterHour-rahakkeen hintaennuste nyt!

AH paikallisiin valuuttoihin

AfterHour (AH) -rahakkeen tokenomiikka

AfterHour (AH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AfterHour (AH)”

Paljonko AfterHour (AH) on arvoltaan tänään?
AH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AH-USD-parin nykyinen hinta?
AH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AfterHour-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AH markkina-arvo on $ 81.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 726.91M USD.
Mikä oli AH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AH saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli AH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AH-rahakkeen treidausvolyymi?
AH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AH tänä vuonna korkeammalle?
AH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:41:03 (UTC+8)

AfterHour (AH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.