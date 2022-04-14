Afreum (AFR) -rahakkeen tokenomiikka
Afreum (AFR) -rahakkeen tiedot
Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange).
The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa.
Afreum (AFR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Afreum (AFR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Afreum (AFR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Afreum (AFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AFR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AFR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AFR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AFR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.