Lisätietoja AFEN-rahakkeesta

AFEN-rahakkeen hintatiedot

AFEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AFEN-rahakkeen tokenomiikka

AFEN-rahakkeen hintaennuste

AFEN Blockchain-logo

AFEN Blockchain – hinta (AFEN)

Ei listattu

1AFEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen AFEN Blockchain (AFEN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:43:22 (UTC+8)

AFEN Blockchain (AFEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081967
$ 0.081967$ 0.081967

$ 0
$ 0$ 0

+2.59%

+2.22%

-2.25%

-2.25%

AFEN Blockchain (AFEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AFEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AFEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.081967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AFEN on muuttunut +2.59% viimeisen tunnin aikana, +2.22% 24 tunnin aikana ja -2.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AFEN Blockchain (AFEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

--
----

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

183.20M
183.20M 183.20M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

AFEN Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AFEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 183.20M ja sen kokonaistarjonta on 850000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.10K.

AFEN Blockchain (AFEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AFEN Blockchain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AFEN Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AFEN Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AFEN Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.22%
30 päivää$ 0+20.11%
60 päivää$ 0+103.70%
90 päivää$ 0--

Mikä on AFEN Blockchain (AFEN)

AFEN Blockchain (AFEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

AFEN Blockchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AFEN Blockchain (AFEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AFEN Blockchain (AFEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AFEN Blockchain-rahakkeelle.

Tarkista AFEN Blockchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

AFEN paikallisiin valuuttoihin

AFEN Blockchain (AFEN) -rahakkeen tokenomiikka

AFEN Blockchain (AFEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AFEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AFEN Blockchain (AFEN)”

Paljonko AFEN Blockchain (AFEN) on arvoltaan tänään?
AFEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AFEN-USD-parin nykyinen hinta?
AFEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AFEN Blockchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AFEN markkina-arvo on $ 2.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AFEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AFEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 183.20M USD.
Mikä oli AFEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AFEN saavutti ATH-hinnaksi 0.081967 USD.
Mikä oli AFEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AFEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AFEN-rahakkeen treidausvolyymi?
AFEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AFEN tänä vuonna korkeammalle?
AFEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AFEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:43:22 (UTC+8)

