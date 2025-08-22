Lisätietoja AETX-rahakkeesta

AETX-rahakkeen hintatiedot

AETX-rahakkeen valkoinen paperi

AETX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AETX-rahakkeen tokenomiikka

AETX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AetherX-logo

AetherX – hinta (AETX)

Ei listattu

1AETX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen AetherX (AETX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:58:45 (UTC+8)

AetherX (AETX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01853967
$ 0.01853967$ 0.01853967

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

AetherX (AETX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana AETX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AETX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01853967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AETX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AetherX (AETX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 45.57K
$ 45.57K$ 45.57K

--
----

$ 45.57K
$ 45.57K$ 45.57K

18.00T
18.00T 18.00T

17,999,999,999,946.0
17,999,999,999,946.0 17,999,999,999,946.0

AetherX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AETX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.00T ja sen kokonaistarjonta on 17999999999946.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.57K.

AetherX (AETX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana AetherX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana AetherX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana AetherX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana AetherX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-95.22%
60 päivää$ 0+114.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on AetherX (AETX)

AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

AetherX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AetherX (AETX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AetherX (AETX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AetherX-rahakkeelle.

Tarkista AetherX-rahakkeen hintaennuste nyt!

AETX paikallisiin valuuttoihin

AetherX (AETX) -rahakkeen tokenomiikka

AetherX (AETX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AETX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AetherX (AETX)”

Paljonko AetherX (AETX) on arvoltaan tänään?
AETX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AETX-USD-parin nykyinen hinta?
AETX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AetherX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AETX markkina-arvo on $ 45.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AETX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AETX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.00T USD.
Mikä oli AETX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AETX saavutti ATH-hinnaksi 0.01853967 USD.
Mikä oli AETX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AETX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AETX-rahakkeen treidausvolyymi?
AETX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AETX tänä vuonna korkeammalle?
AETX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AETX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:58:45 (UTC+8)

AetherX (AETX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.