Aegis YUSD-logo

Aegis YUSD – hinta (YUSD)

Ei listattu

1YUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999863
$0.999863$0.999863
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Aegis YUSD (YUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:18:38 (UTC+8)

Aegis YUSD (YUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.99971
$ 0.99971$ 0.99971
24 h:n matalin
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h:n korkein

$ 0.99971
$ 0.99971$ 0.99971

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.960034
$ 0.960034$ 0.960034

+0.01%

-0.02%

-0.06%

-0.06%

Aegis YUSD (YUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999863. Viimeisen 24 tunnin aikana YUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.99971 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.009, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.960034.

Lyhyen aikavälin tuloksissa YUSD on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aegis YUSD (YUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.03M
$ 30.03M$ 30.03M

--
----

$ 30.03M
$ 30.03M$ 30.03M

30.04M
30.04M 30.04M

30,038,115.6072471
30,038,115.6072471 30,038,115.6072471

Aegis YUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.03M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.04M ja sen kokonaistarjonta on 30038115.6072471. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.03M.

Aegis YUSD (YUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aegis YUSD – USD -hinta muuttui $ -0.000262081492971.
Viimeisten 30 päivän aikana Aegis YUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009577687.
Viimeisten 60 päivän aikana Aegis YUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000153978.
Viimeisten 90 päivän aikana Aegis YUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009444891941026.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000262081492971-0.02%
30 päivää$ -0.0009577687-0.09%
60 päivää$ -0.0000153978-0.00%
90 päivää$ -0.0009444891941026-0.09%

Mikä on Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aegis YUSD (YUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Aegis YUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aegis YUSD (YUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aegis YUSD (YUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aegis YUSD-rahakkeelle.

Tarkista Aegis YUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

YUSD paikallisiin valuuttoihin

Aegis YUSD (YUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Aegis YUSD (YUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää YUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aegis YUSD (YUSD)”

Paljonko Aegis YUSD (YUSD) on arvoltaan tänään?
YUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999863 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on YUSD-USD-parin nykyinen hinta?
YUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999863. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aegis YUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen YUSD markkina-arvo on $ 30.03M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
YUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.04M USD.
Mikä oli YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
YUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.009 USD.
Mikä oli YUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
YUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.960034 USD.
Mikä on YUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
YUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko YUSD tänä vuonna korkeammalle?
YUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso YUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
