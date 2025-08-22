Advertise Coin – hinta (ADCO)
Advertise Coin (ADCO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.944814. Viimeisen 24 tunnin aikana ADCO on vaihdellut alimmillaan $ 0.926717 ja korkeimmillaan $ 0.950846 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ADCO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02220041.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ADCO on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, -0.59% 24 tunnin aikana ja -6.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Advertise Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 42.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ADCO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.00M ja sen kokonaistarjonta on 50000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.22M.
Tämän päivän aikana Advertise Coin – USD -hinta muuttui $ -0.0056543435874529.
Viimeisten 30 päivän aikana Advertise Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.1415599699.
Viimeisten 60 päivän aikana Advertise Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.8604524082.
Viimeisten 90 päivän aikana Advertise Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.3849819915844279.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0056543435874529
|-0.59%
|30 päivää
|$ +0.1415599699
|+14.98%
|60 päivää
|$ +0.8604524082
|+91.07%
|90 päivää
|$ +0.3849819915844279
|+68.77%
Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
