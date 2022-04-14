AdRise (RISE) -rahakkeen tokenomiikka
AdRise (RISE) -rahakkeen tiedot
$RISE - First AI to Replace Marketing Agencies
AdRise simplifies and enhances digital marketing efforts by leveraging AI to audit campaigns, generate engaging content, and provide actionable insights, making it an essential tool for businesses of any size.
Traditional marketing agencies are often just...not it. Lay back and let AI audit your campaigns, boost your SEO, and generate social media posts that drive engagement.
AdRise offers cost-effective, scalable solutions to create professional marketing campaigns, allowing startups to compete with larger organizations without requiring a dedicated marketing team.
AdRise (RISE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu AdRise (RISE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
AdRise (RISE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
AdRise (RISE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä RISE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RISE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät RISE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RISE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.