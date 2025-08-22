ADAMANT Messenger – hinta (ADM)
ADAMANT Messenger (ADM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01588307. Viimeisen 24 tunnin aikana ADM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01572763 ja korkeimmillaan $ 0.01590595 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ADM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.055126, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ADM on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.68% 24 tunnin aikana ja -0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ADAMANT Messenger-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ADM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.77M ja sen kokonaistarjonta on 113773506.95. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.81M.
Tämän päivän aikana ADAMANT Messenger – USD -hinta muuttui $ +0.00010757.
Viimeisten 30 päivän aikana ADAMANT Messenger – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017678794.
Viimeisten 60 päivän aikana ADAMANT Messenger – USD -hinnan muutos oli $ -0.0050214357.
Viimeisten 90 päivän aikana ADAMANT Messenger – USD -hinnan muutos oli $ -0.004213765961951515.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00010757
|+0.68%
|30 päivää
|$ -0.0017678794
|-11.13%
|60 päivää
|$ -0.0050214357
|-31.61%
|90 päivää
|$ -0.004213765961951515
|-20.96%
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
