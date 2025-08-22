Lisätietoja FIGURE-rahakkeesta

FIGURE-rahakkeen hintatiedot

FIGURE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FIGURE-rahakkeen tokenomiikka

FIGURE-rahakkeen hintaennuste

Action Figure-logo

Action Figure – hinta (FIGURE)

Ei listattu

1FIGURE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.50%1D
Reaaliaikainen Action Figure (FIGURE) -hintakaavio
Action Figure (FIGURE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Action Figure (FIGURE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FIGURE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIGURE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01045737, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIGURE on muuttunut -1.38% viimeisen tunnin aikana, -1.51% 24 tunnin aikana ja -11.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Action Figure (FIGURE) -rahakkeen markkinatiedot

Action Figure-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FIGURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.44M ja sen kokonaistarjonta on 999441500.614426. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.21K.

Action Figure (FIGURE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Action Figure – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Action Figure – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Action Figure – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Action Figure – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.51%
30 päivää$ 0-21.49%
60 päivää$ 0-5.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on Action Figure (FIGURE)

Action Figure (FIGURE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Action Figure-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Action Figure (FIGURE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Action Figure (FIGURE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Action Figure-rahakkeelle.

Tarkista Action Figure-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIGURE paikallisiin valuuttoihin

Action Figure (FIGURE) -rahakkeen tokenomiikka

Action Figure (FIGURE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIGURE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Action Figure (FIGURE)”

Paljonko Action Figure (FIGURE) on arvoltaan tänään?
FIGURE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIGURE-USD-parin nykyinen hinta?
FIGURE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Action Figure-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIGURE markkina-arvo on $ 83.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIGURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIGURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.44M USD.
Mikä oli FIGURE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIGURE saavutti ATH-hinnaksi 0.01045737 USD.
Mikä oli FIGURE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIGURE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FIGURE-rahakkeen treidausvolyymi?
FIGURE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FIGURE tänä vuonna korkeammalle?
FIGURE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIGURE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Action Figure (FIGURE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

