achi (ACHI) -rahakkeen tokenomiikka

achi (ACHI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu achi (ACHI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

achi (ACHI) -rahakkeen tiedot

Achi: Unleashing the Fun in Crypto! Join the Achi community, a unique meme project inspired by the beloved dog in dogwifhat. Achi brings humor and creativity to the crypto space, combining the power of blockchain with a playful and engaging mascot. Explore the world of Achi memes, trade limited edition NFTs, and be part of a vibrant community where laughter meets decentralized finance. Embrace the lighter side of crypto with Achi – where every meme has a tokenomics tale!

Virallinen verkkosivusto:
https://achicoinsol.xyz

achi (ACHI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu achi (ACHI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 205.76K
$ 205.76K$ 205.76K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 205.76K
$ 205.76K$ 205.76K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01651393
$ 0.01651393$ 0.01651393
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001082
$ 0.00001082$ 0.00001082
Nykyinen hinta:
$ 0.00020576
$ 0.00020576$ 0.00020576

achi (ACHI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

achi (ACHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ACHI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACHI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ACHI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACHI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ACHI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ACHI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACHI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.