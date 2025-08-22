Lisätietoja ACHI-rahakkeesta

ACHI-rahakkeen hintatiedot

ACHI-rahakkeen valkoinen paperi

ACHI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ACHI-rahakkeen tokenomiikka

ACHI-rahakkeen hintaennuste

ACHI INU-logo

ACHI INU – hinta (ACHI)

Ei listattu

1ACHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ACHI INU (ACHI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:43:08 (UTC+8)

ACHI INU (ACHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00497141
$ 0.00497141$ 0.00497141

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.67%

-4.67%

ACHI INU (ACHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ACHI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00497141, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACHI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -4.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ACHI INU (ACHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K

--
----

$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ACHI INU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ACHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.32K.

ACHI INU (ACHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ACHI INU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ACHI INU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ACHI INU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ACHI INU – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-30.72%
60 päivää$ 0-3.43%
90 päivää$ 0--

Mikä on ACHI INU (ACHI)

ACHI INU is a tribute token to the popular memecoin WIF, launched on Solana at the end of 2023. The dogwifhat’s name "Achi" was discovered by the Achi community in early 2024, after the original image posted in 2018 went viral in 2019. The intention of ACHI INU is to present a different aspect of the dogwifhat meme/narrative to the world. While WIF is a memecoin, ACHI strives to convey a deeper narrative through a distinct lens. The team's goal is to bridge the gap between web3 and retail users with their smart wallet offering a seamless, seedless, & frictionless buying experience realising early April.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ACHI INU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ACHI INU (ACHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ACHI INU (ACHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ACHI INU-rahakkeelle.

Tarkista ACHI INU-rahakkeen hintaennuste nyt!

ACHI paikallisiin valuuttoihin

ACHI INU (ACHI) -rahakkeen tokenomiikka

ACHI INU (ACHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ACHI INU (ACHI)”

Paljonko ACHI INU (ACHI) on arvoltaan tänään?
ACHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACHI-USD-parin nykyinen hinta?
ACHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ACHI INU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACHI markkina-arvo on $ 12.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ACHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACHI saavutti ATH-hinnaksi 0.00497141 USD.
Mikä oli ACHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ACHI-rahakkeen treidausvolyymi?
ACHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ACHI tänä vuonna korkeammalle?
ACHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.