aBTC (ABTC) -rahakkeen tokenomiikka
aBTC (ABTC) -rahakkeen tiedot
Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move.
Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods:
- Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points
- Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10%
- Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards
Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.
aBTC (ABTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu aBTC (ABTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
aBTC (ABTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
aBTC (ABTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ABTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ABTC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ABTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ABTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ABTC-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ABTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ABTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.