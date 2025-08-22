aBTC – hinta (ABTC)
aBTC (ABTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $113,089. Viimeisen 24 tunnin aikana ABTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,645 ja korkeimmillaan $ 114,977 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 124,279, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 60,786.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ABTC on muuttunut +0.88% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -3.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
aBTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 313.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ABTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.77 ja sen kokonaistarjonta on 2.7725286259. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 313.54K.
Tämän päivän aikana aBTC – USD -hinta muuttui $ -633.5529801012.
Viimeisten 30 päivän aikana aBTC – USD -hinnan muutos oli $ -6,121.0325962000.
Viimeisten 60 päivän aikana aBTC – USD -hinnan muutos oli $ +12,975.6282998000.
Viimeisten 90 päivän aikana aBTC – USD -hinnan muutos oli $ +4,672.97980064013.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -633.5529801012
|-0.55%
|30 päivää
|$ -6,121.0325962000
|-5.41%
|60 päivää
|$ +12,975.6282998000
|+11.47%
|90 päivää
|$ +4,672.97980064013
|+4.31%
Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.
