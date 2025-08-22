Lisätietoja ABTC-rahakkeesta

aBTC-logo

aBTC – hinta (ABTC)

Ei listattu

1ABTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$113,089
$113,089$113,089
-0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen aBTC (ABTC) -hintakaavio
aBTC (ABTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,645
$ 111,645$ 111,645
24 h:n matalin
$ 114,977
$ 114,977$ 114,977
24 h:n korkein

$ 111,645
$ 111,645$ 111,645

$ 114,977
$ 114,977$ 114,977

$ 124,279
$ 124,279$ 124,279

$ 60,786
$ 60,786$ 60,786

+0.88%

-0.55%

-3.81%

-3.81%

aBTC (ABTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $113,089. Viimeisen 24 tunnin aikana ABTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,645 ja korkeimmillaan $ 114,977 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 124,279, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 60,786.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABTC on muuttunut +0.88% viimeisen tunnin aikana, -0.55% 24 tunnin aikana ja -3.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

aBTC (ABTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 313.54K
$ 313.54K$ 313.54K

--
----

$ 313.54K
$ 313.54K$ 313.54K

2.77
2.77 2.77

2.7725286259
2.7725286259 2.7725286259

aBTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 313.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ABTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.77 ja sen kokonaistarjonta on 2.7725286259. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 313.54K.

aBTC (ABTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana aBTC – USD -hinta muuttui $ -633.5529801012.
Viimeisten 30 päivän aikana aBTC – USD -hinnan muutos oli $ -6,121.0325962000.
Viimeisten 60 päivän aikana aBTC – USD -hinnan muutos oli $ +12,975.6282998000.
Viimeisten 90 päivän aikana aBTC – USD -hinnan muutos oli $ +4,672.97980064013.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -633.5529801012-0.55%
30 päivää$ -6,121.0325962000-5.41%
60 päivää$ +12,975.6282998000+11.47%
90 päivää$ +4,672.97980064013+4.31%

Mikä on aBTC (ABTC)

Echo is a multifaceted protocol specializing in bridging, liquid staking and restacking, and yield solutions. It seamlessly interoperates within the Move ecosystem. Echo aims to introduce BTC liquidity and restaking solutions for BTC assets within Move. Users can earn rewards on the Echo protocol through the following methods: 1) Bridge BTC assets to Echo to earn Echo points 2) Deposit aBTC on Echo Lend to receive boosted APT yield up to 10% 3) Stake APT earned on Echo to receive additional Echo Points and earn 7% staking rewards Users can begin earning Echo rewards immediately upon bridging BTC and receiving aBTC on Echo. Echo points are awarded based on the amount of BTC bridged over, which users can convert into APT rewards by depositing aBTC on Echo Lend.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

aBTC (ABTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

aBTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon aBTC (ABTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko aBTC (ABTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita aBTC-rahakkeelle.

Tarkista aBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

ABTC paikallisiin valuuttoihin

aBTC (ABTC) -rahakkeen tokenomiikka

aBTC (ABTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”aBTC (ABTC)”

Paljonko aBTC (ABTC) on arvoltaan tänään?
ABTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 113,089 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ABTC-USD-parin nykyinen hinta?
ABTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 113,089. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on aBTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ABTC markkina-arvo on $ 313.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ABTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ABTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.77 USD.
Mikä oli ABTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ABTC saavutti ATH-hinnaksi 124,279 USD.
Mikä oli ABTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ABTC-rahakkeen ATL-hinta oli 60,786 USD.
Mikä on ABTC-rahakkeen treidausvolyymi?
ABTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ABTC tänä vuonna korkeammalle?
ABTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ABTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
aBTC (ABTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolten lähteisiin. Ne esitetään sinulle "sellaisinaan" ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.